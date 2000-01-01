vs ЛОКОМОТИВ
Страховка первой ставки на футбол 100% до 2 000 рублей.
Для участия:
1. Заключи пари типа «ординар» или «экспресс» на любое событие с коэффициентом от 1.70 в разделе вида спорта «Футбол» на официальные события по футболу;
2. Если первый ординар или экспресс после активации акции, заключенный на футбольные события, окажется проигрышным, в течение 72 часов после расчёта пари на баланс поступит бонус в размере 100% от суммы проигранного пари, но не более 2 000 (двух тысяч) бонусных рублей;
3. Для вывода средств заключи пари на сумму, превышающую сумму бонуса в 7 раз с коэффициентом от 1.70 в течение 45 дней с момента регистрации/активации Акции.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор Акции – ООО «БЕТРИНГ» (далее – Организатор).
1.2. Адрес места нахождения Организатора: 344011, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70д, этаж 7, помещение 2.
1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.parimatch.ru/.
1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – https://www.parimatch.ru/ru/bonus-rules-2.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Сроки проведения Акции - с 01 октября 2020 года по 25 декабря 2020 года (GMT+3) включительно.
2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на интернет-странице https://www.parimatch.ru/ru/bonus-rules-2.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.
3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.parimatch.ru/.
3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.
3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.
3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. В период проведения Акции (с 01 октября 2019 года по 25 декабря 2020 года (GMT+3)) потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.parimatch.ru/.
4.2. Воспользоваться предложением можно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента регистрации/активации Акции и прохождения идентификации потенциального Участника на сайте Организатора Акции https://www.parimatch.ru/.
4.3. Акция действительна для следующих типов пари: «Ординар», «Прематч»/«Лайв», «Экспресс» в разделе вида спорта «Футбол» на официальные события по футболу, сделанных на сайте https://www.parimatch.ru/ и в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, для разделов пари «Футбол» с коэффициентом пари не менее 1.70. При этом общий коэффициент экспресса должен быть не менее 1.70 и одно событие, собранное в экспрессе должно быть составлено в разделе вида спорта «Футбол» на официальные события по футболу.
4.4. При условии соблюдения Участником правил настоящей Акции, согласно которым в первом пари типа «Ординар» или «экспресс», сделанным Участником на футбольные события, состоящем из не менее 2 (двух) событий в экспрессе, хотя бы 1 событие окажется проигрышным, Участник Акции получает 100% возврата от суммы заключенного пари, но не более 2 000 (двух тысяч) бонусных рублей (далее - «Бонус»).
4.5. Компенсации в виде Бонуса, подлежит только пари, заключенное Участником Акции в разделе вида спорта «Футбол» и рассчитанное в период действия настоящей Акции соответствии с Условиями и сроками проведения настоящей Акции.
4.6. Компенсация в виде Бонуса зачисляется на игровой счет Участника Акции в течение 72 астрономических часов с момента расчёта пари.
4.7. В Акции не принимают участия пари, рассчитанные по услуге «Кэшаут» (досрочная выплата),а также пари, рассчитанные с коэффициентом 1.00;
4.8. Для вывода любых средств с игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса необходимо заключить пари на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 7 (семь) раз с коэффициентом не менее 1.70. Возможность вывода денежных средств с игрового счета Участника Акции будет временно ограничена до выполнения данного условия. Если указанные условия не будут выполнены в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента регистрации, сумма в размере суммы Бонуса будет списана с игрового счета Участника Акции.
4.9. В отношении заключенных участниками Акции пари на спортивные события/событие в сроки действия настоящей Акции действует продление (пролонгация) срока отыгрыша бонусных средств. Продление составляет 7 (семь) календарных дней с момента заключения соответствующего пари.
4.10. При отыгрыше бонусных средств не учитываются:
4.10.1 пари, рассчитанные с коэффициентом меньше, чем 1.70;
4.10.2 пари, рассчитанные по услуге «Кэшаут» (досрочная выплата), а также пари, рассчитанные с коэффициентом 1.00;
4.10.3 пари типа «Система».
4.11. При отыгрыше бонусных средств учитываются:
4.11.1. пари типа «Прематч» (пари, сделанное до начала события);
4.11.2. пари типа «Лайв» (пари, сделанное по ходу события);
4.11.3. пари типа «Ординар» (одиночное пари);
4.11.4. пари типа «Экспресс» (пари на одновременный прогноз исходов нескольких независимых друг от друга событий). При этом общий коэффициент в экспрессе должен быть не менее 1.70.
4.11.5. пари, сделанные на любые события в официальном приложении Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android. При этом общий коэффициент в экспрессе должен быть не менее 1.70.
4.12. Бонус считается отыгранным, если на балансе игрового счета остается сумма меньше минимальной суммы пари, предусмотренной Правилами азартных игр Организатора, или выполнены условия отыгрыша.
4.13. Организатор оставляет за собой право аннулировать Бонус и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.
4.14. Бонусным предложением можно воспользоваться только один раз.
4.15. Клиент может принять участие в акции не более одного раза за время ее проведения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.
5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице https://www.parimatch.ru/ru/bonus-rules-2.
5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.
5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.
5.6. Участник одновременно может участвовать только в одной Акции, предлагаемой Организатором.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Акция не является лотереей. Призовой фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.
6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.
6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.
6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.