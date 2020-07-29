1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Акции – ООО «БЕТРИНГ»

1.2. Адрес места нахождения Организатора – 344011, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70Д. этаж 7, Помещение 2.

1.3. Веб-сайт организатора Акции – www.parimatch.ru (Вход в личный кабинет Веб-сайта подразумевает полное согласие участника акции с описанными ниже условиями и положениями.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Акция проходит с 01.09.2019 по 30.09.2019 (GMT+3) включительно. Это персональное предложение доступно только для клиентов Parimatch, которые активировали бонус при регистрации и не получали других бонусов ранее.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенным на сайте www.parimatch.ru

3.3. Сотрудники и родственники сотрудников Организатора, а также любые лица, являющиеся партнерами или каким-либо иным образом связанные с Организатором, не могут участвовать в Акции. В данном контексте термин "родственник" означает супруга, супругу, партнера, отца, мать, ребенка, брата или сестру.

3.4. Предоставляя информацию о себе, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.

3.5. Во время Акции будут действовать строгие правила игры с нескольких учетных записей. Организатор сохраняет за собой право дисквалифицировать любого участника, подозреваемого в участии в Акции с нескольких учетных записей. Решение о мере наказания за нарушение правил принимает руководство Организатора.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. Предложение действительно для типов ставок: pre-match/live; «ординар»/«экспресс», сделанных и рассчитанных в период действия акции на сайтах parimatch.ru, m.parimatch.ru и в официальных приложениях для мобильных операционных систем iOS и Android.

4.2. Чтобы принять участие в акции необходимо активировать ее в настройках счета и сделать ставку на сумму от 20 руб.

4.3. Воспользоваться предложением можно в течение 10 дней с момента активации.

4.4. Если Ваша первая ставка после активации бонуса проиграет, Вы получите 100% возврата ставки, но не более 2000 рублей.

4.5. Компенсации подлежит только первая ставка, сделанная в период проведения акции.

4.6. Бонусная компенсация поступит на игровой счет Участника акции в течение 72 часов с момента расчета ставки.

4.7. Для успешного вывода средств с Вашего игрового счета необходимо поставить сумму бонуса в однократном размере на ставках на спорт с коэффициентом не менее 1.85 в течение 10 дней с момента активации бонусного предложения.

4.8. Ставки, рассчитанные с коэффициентом меньше чем 1.85, по услуге CashOut, а также ставки типа "Система" не учитываются при отыгрыше бонусных средств.

4.9. Бонус считается отыгранным, если на балансе счета остается сумма меньше минимальной суммы ставки или выполнены условия отыгрыша.

4.10. Снятие средств с игрового счета будет временно ограничено до выполнения условий Акции.

4.11. Клиент может принять участие в акции не более одного раза за время ее проведения.

4.12. Если по истечении 10 дней с момента активации бонусного предложения условия отыгрыша не будут выполнены, с баланса игрового счета будет списана сумма бонуса. Если на момент списания бонусных средств на балансе счета остается сумма меньше суммы бонуса и есть нерассчитанные ставки, то все выигрыши по этим ставкам будут списываться, пока не будет списана сумма бонуса в полном объёме.

4.13. Компания оставляет за собой право аннулировать бонус и отказать клиенту в его предоставлении без объяснения причин в случае, если во время проверки игрового счета возникнут подозрения в нарушении честности игры или применении стратегий, которые компания по своему усмотрению считает злоумышленными. В спорных ситуациях решение уполномоченных должностных лиц Компании является окончательным.

4.14. В данном предложении действуют основные правила ООО «БЕТРИНГ».

4.15. Бонусным предложением можно воспользоваться только один раз.

4.16. В случае возникновения противоречий относительно толкования пунктов этих правил и условий, официальным считается толкование организатора (ООО «БЕТРИНГ»), которое является окончательным и обязательным для исполнения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

5.1. Участвуя в Акции, участник предоставляет Организатору право использования его фотографии в маркетинговых и рекламных целях в любых средствах массовой информации без компенсации, а также явно отказываетесь от каких-либо претензий к Организатору по этому поводу.

5.2. Организатор сохраняет за собой право в любой момент изменять эти условия участия по своему собственному усмотрению, включая отмену, изменение или перенос Акции, если Организатор считает, что Акция не может быть проведена, согласно описанным условиям с публикацией этих изменений на сайте www.parimatch.ru.

5.3. Участник обязан соблюдать настоящие Условия Акции.

6. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Участвуя в Акции, каждый участник освобождает Организатора, его законных представителей, филиалы, дочерние компании, агентства и соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов от ответственности за какой-либо ущерб, включая какие-либо телесные повреждения, полученные в связи с получением какого-либо приза.

6.2. Организатор акции может потребовать выполнения дополнительных условий, которые также должны быть выполнены для начисления компенсации. При этом Организатор не несет ответственности за невыполнение Победителем этих правил. В частности, Победитель должен выполнить все рекомендации и инструкции, касающиеся безопасности жизни и здоровья, а также все юридические и законные требования.

6.3. В случае возникновения споров по поводу права участия, получения призов и данных условий участия, окончательное решение принимается руководством Организатора. Такое решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию участником или какой-либо третьей стороной.

6.4. Настоящие Условия участия и все связанные с ними вопросы регулируются и истолковываются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.