1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Акции – ООО «БЕТРИНГ»(далее – Организатор).

1.2.Адрес места нахождения Организатора: 344011, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70д, этаж 7, помещение 2.

1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: www.parimatch.ru.

1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – https://start.parimatch.ru/

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Сроки проведения Акции - с 16 июля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно.

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на интернет-странице https://start.parimatch.ru/ .

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.

2.3.1. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на страницу Акции на интернет-сайте Организатора – https://start.parimatch.ru/ , пройти процедуру регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте www.parimatch.ru .

3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.

3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1.1. В период проведения Акции (с 16 июля 2019 года по 31 матра 2020 года) потенциальному участнику необходимо создать учётную запись на странице Акции на интернет-сайте Организатора – https://start.parimatch.ru/ , пройти процедуру регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте www.parimatch.ru Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.

4.1.2. Пополнить свой игровой счет (внести депозит) на сумму от 500 рублей.

4.1.3. В течение 24 часов после пополнения игрового счета на игровой счет Участника Акции будет начислен Бонус в размере 1 000 рублей.

4.1.4. Для вывода любых средств со игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса необходимо отыграть Бонус, т.е. заключить пари на любое событие на сумму Бонуса в двадцатикратном размере с коэффициентом не менее 1.70. Возможность вывода денежных средств с игрового счета Участника Акции будет временно ограничена до выполнения данного условия. Если указанные условия не будут выполнены в течение 14 (четырнадцати) дней с момента начисления Бонуса, сумма в размере суммы Бонуса будет списана с игрового счета Участника Акции.

4.1.5. При отыгрыше бонусных средств не учитываются:

- пари, рассчитаны с коэффициентом меньше, чем 1.70,

- пари, рассчитаны по услуге «кэшаут» (досрочная выплата), а также

- пари типа «Cистема».

4.1.6. При отыгрыше бонусных средств учитываются:

- прематч (пари, сделанное до начала события);

-«Live» (пари, сделанное по ходу события);

- ординар (одиночное пари);

- Экспресс (пари на одновременный прогноз исходов нескольких независимых друг от друга событий.), сделанные на любые события через интернет-сайт Организатора www.parimatch.ru (включая мобильную версию m.parimatch.ru), а также официальные приложения Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android. При этом коэффициент каждого из исходов в экспрессе должен быть не менее 1.70.

4.1.7. Бонус считается отыгранным, если на балансе игрового счета остается сумма меньше минимальной суммы пари, предусмотренной Правилами азартных игр Организатора, или выполнены условия отыгрыша.

4.1.8. Организатор оставляет за собой право аннулировать Бонус и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.

4.1.9. Бонусным предложением можно воспользоваться только один раз.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.

5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице https://start.parimatch.ru/.

5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.

5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акция не является лотереей. Призовой фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.

6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.

6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.

6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.